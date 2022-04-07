Как пишет Politeka.net, Мариупольский горсовет показал видео, как российские оккупанты принудительно вывозят медицинский персонал и пациентов городской больницы №4. Видео появилось на странице горсовета в Телеграм.

Так, стало известно, что оккупанты насильственно вывезли мариупольцев на территорию РФ и так называемой «ДНР». Персонал и пациенты городской больницы №4 были принудительно вывезены из Мариуполя на временно оккупированную территорию Украины.

Отметим, в учреждение пришли вооруженные оккупанты, которые заявили, что врачам и пациентам надо покинуть больницу и сразу же сесть в их транспорт. Испуганные люди были вынуждены выполнить приказы российских террористов и не могли сбежать под их надзором.

Также сообщалось, в Мариуполе начали работать российские мобильные крематории. Такое заявление появилось на странице Мариупольского городского совета в Телеграм-канале.

«После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

Еще неделю назад сообщалось о по меньшей мере 5 000 погибших в Мариуполе, но учитывая размеры города, катастрофические разрушения и блокаду, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев» - сказано в сообщении.

Напомним, глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза боевых действий.

Также сообщалось, что оккупанты взяли в плен мирных граждан и вывезли их в РФ.

Тем временем жителей Луганщины попросили срочно эвакуироваться.