Российские оккупанты собирались брать штурмом здание СБУ в Мариуполе, переодевшись в форму Нацгвардии. Об этом стало известно после того, как был обнаружен трофейный документ оккупантов с так называемым планом действий.
Фото документа доступно в социальной сети, его уже активно обсуждают, чтобы избежать очередного фейка от рф. Украинские военные обнаружили план захвата здания СБУ не так давно, защитники города информируют, что с ними провокация не сработает.
Мариупольский писатель Иван Богдан в Facebook прокомментировал:
"Таков План захвата здания СБУ в Мариуполе силами российской усиленной мотострелковой роты 346 обрСпН! Удивляют: наличие слайдов при подготовке плана; определены гражданские объекты, которые могут пострадать; а также основные усилия…(нижняя часть трофейного документа", – написал он.
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В частности, российские военные рассказывали об убитом прямо на улице велосипедисте. Позже его тело попало на снимки, облетевшие весь мир.
Напомним, президент Польши Дуда назвал вторжение рф в Украину геноцидом.
Как сообщала Politeka, в Мариуполе оккупанты незаконно вывезли врачей и больных людей из больницы.
Также Politeka писала, что у Украины уже есть список оккупантов, причастных к зверствам на Киевщине.