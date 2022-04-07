Фото документа доступно в социальной сети, его уже активно обсуждают, чтобы избежать очередного фейка от рф.

Российские оккупанты собирались брать штурмом здание СБУ в Мариуполе, переодевшись в форму Нацгвардии. Об этом стало известно после того, как был обнаружен трофейный документ оккупантов с так называемым планом действий.

Фото документа доступно в социальной сети, его уже активно обсуждают, чтобы избежать очередного фейка от рф. Украинские военные обнаружили план захвата здания СБУ не так давно, защитники города информируют, что с ними провокация не сработает.

Мариупольский писатель Иван Богдан в Facebook прокомментировал:

"Таков План захвата здания СБУ в Мариуполе силами российской усиленной мотострелковой роты 346 обрСпН! Удивляют: наличие слайдов при подготовке плана; определены гражданские объекты, которые могут пострадать; а также основные усилия…(нижняя часть трофейного документа", – написал он.