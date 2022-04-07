Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ.

В оккупированном РФ Крыму российские военные патрули принудительно доставляют призывников в пункты сбора вместо выдачи повесток. Мужчин забирают прямо с улиц. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

"Сейчас вместо выдачи повесток, военные патрули принудительно доставляют призывников в назначенные пункты сбора. Мужчинам призывного возраста установлен запрет на выезд с территории полуострова. Весь автомобильный транспорт тщательно проверяется", - отметила Денисова.

Омбудсмен заявила, что призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, нарушает статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Этой ковенцией запрещается оккупационному государству заставлять тех граждан, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Напомним, глава Луганщины рассказал, что в области ни одна больница не уцелела.

Как сообщала Politeka, "добровольцы" из Тувы собрались сражаться против ВСУ в калошах, фото.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе собиралсь штурмовать здание СБУ, переодевшись в форму Нацгвардии.