В оккупированном РФ Крыму российские военные патрули принудительно доставляют призывников в пункты сбора вместо выдачи повесток. Мужчин забирают прямо с улиц. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.
"Сейчас вместо выдачи повесток, военные патрули принудительно доставляют призывников в назначенные пункты сбора. Мужчинам призывного возраста установлен запрет на выезд с территории полуострова. Весь автомобильный транспорт тщательно проверяется", - отметила Денисова.
Омбудсмен заявила, что призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, нарушает статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
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Этой ковенцией запрещается оккупационному государству заставлять тех граждан, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.
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