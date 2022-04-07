Російські окупанти збиралися брати штурмом будівлю СБУ в Маріуполі, переодягнувшись у форму Нацгвардії. Про це стало відомо після того, як був виявлений трофейний документ окупантів з так званим планом дій.

Фото документа є в соціальній мережі, його вже активно обговорюють, щоб уникнути чергового фейку від рф. Українські військові виявили план захоплення будівлі СБУ не так давно, захисники міста інформують, що з ними провокація не спрацює.

Маріупольський письменник Іван Богдан у Facebook прокоментував:

"Такий План захоплення будівлі СБУ в Маріуполі силами Російської посиленої мотострілецької роти 346 обрСпН! Дивують: наявність слайдів при підготовці плану; визначені цивільні об'єкти, які можуть постраждати; а також основні зусилля...(нижня частина трофейного документа", – написав він.

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Буча, війна, окупанти

Ми писали, перехоплені переговори російських військових свідчать про те, що вони обговорювали свої звірства в Бучі. Відповідні дані отримала німецька розвідка, передає видання Der Spiegel.
Повідомляється, що в перехопленій розмові окупанти обговорювали вбивства мирних українців у Бучі.

Зокрема, російські військові розповідали про вбитого прямо на вулиці велосипедиста. Пізніше його тіло потрапило на знімки, що облетіли весь світ.