Російські окупанти збиралися брати штурмом будівлю СБУ в Маріуполі, переодягнувшись у форму Нацгвардії. Про це стало відомо після того, як був виявлений трофейний документ окупантів з так званим планом дій.
Фото документа є в соціальній мережі, його вже активно обговорюють, щоб уникнути чергового фейку від рф. Українські військові виявили план захоплення будівлі СБУ не так давно, захисники міста інформують, що з ними провокація не спрацює.
Маріупольський письменник Іван Богдан у Facebook прокоментував:
"Такий План захоплення будівлі СБУ в Маріуполі силами Російської посиленої мотострілецької роти 346 обрСпН! Дивують: наявність слайдів при підготовці плану; визначені цивільні об'єкти, які можуть постраждати; а також основні зусилля...(нижня частина трофейного документа", – написав він.
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Зокрема, російські військові розповідали про вбитого прямо на вулиці велосипедиста. Пізніше його тіло потрапило на знімки, що облетіли весь світ.
Нагадавши, президент Польщі Дуда назвав вторгнення рф в Україну геноцидом.
Як повідомляла Politeka, у Маріуполі окупанти незаконно вивезли лікарів і хворих людей з лікарні.
Також Politeka писала, що Україна вже має список окупантів, причетних до звірств на Київщині.