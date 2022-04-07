Фото документа є в соціальній мережі, його вже активно обговорюють, щоб уникнути чергового фейку від рф.

Російські окупанти збиралися брати штурмом будівлю СБУ в Маріуполі, переодягнувшись у форму Нацгвардії. Про це стало відомо після того, як був виявлений трофейний документ окупантів з так званим планом дій.

Фото документа є в соціальній мережі, його вже активно обговорюють, щоб уникнути чергового фейку від рф. Українські військові виявили план захоплення будівлі СБУ не так давно, захисники міста інформують, що з ними провокація не спрацює.

Маріупольський письменник Іван Богдан у Facebook прокоментував:

"Такий План захоплення будівлі СБУ в Маріуполі силами Російської посиленої мотострілецької роти 346 обрСпН! Дивують: наявність слайдів при підготовці плану; визначені цивільні об'єкти, які можуть постраждати; а також основні зусилля...(нижня частина трофейного документа", – написав він.