З початку повномасштабної війни Росії та України, в Луганській області було обстріляно кожен медичний заклад. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, одним із прикладів – Рубіжанська лікарня, фото якої він опублікував у телеграм.

"Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була...", - констатував Сергій Гайдай.

Він додав, що в даний час лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають відео і звинувачують українських військових у руйнуваннях. Зрадник - головлікар підіграє кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню.

Зазначимо, що раніше Гайдай звернувся до жителів Луганської області із закликом евакуюватися з регіону, оскільки ситуація на фронті загострюється. За словами чиновника, він не може гарантувати, що пізніше у людей буде можливість виїхати із зони бойових дій.

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