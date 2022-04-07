С начала полномасштабной войны России и Украины, в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, одним из примеров – Рубежанская больница, фото которой он опубликовал в телеграм.

"Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была…", - констатировал Сергей Гайдай.

Луганщина, больница, война

Он добавил, что в настоящее время больница осталась на оккупированной части города, орки снимают видео и обвиняют украинских военных в разрушениях. Предатель – главврач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу.

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Отметим, что ранее Гайдай обратился к жителям Луганской области с призывом эвакуироваться из региона, поскольку ситуация на фронте обостряется. По словам чиновника, он не может гарантировать, что позже у людей будет возможность уехать из зоны боевых действий.

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