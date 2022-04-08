На территории Украины не существует безопасного места, куда бы не наносили удар российские оккупанты.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказался насчет возможности повторной атаки на столицу со стороны российских оккупантов. Свое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, попытка взять Киев во второй раз является безумным планом, который полностью неосуществим. Войск на такую задачу у них нет, а если попробовать сделать это из имеющихся сил, то это уничтожит российскую армию.

"Попытка взять Киев во второй раз – это безумные планы, которые неосуществимы. Более идиотской военной стратегии, чем взять с кровью позиции, еле-еле их удержать, быть выброшенными отсюда военным путем и снова пытаться брать, когда для этого нужна группировка минимум такая же... А где ее взять – непонятно... И те, на кого ты нападаешь, гораздо лучше готовы к обороне... Ну, это чистое безумие", - отметил Арестович.

По мнению Арестовича, если президент россии владимир путин отдаст такой приказ, то "они кончатся гораздо раньше, чем успеют дойти до Киева".

Напомним, от украинцев скрывали, что рф нападет: Арестович наконец рассказал, почему.

Как сообщала Politeka, Арестович назвал "слабое звено" властей рф.

Также Politeka писала, что Арестович пояснил, за что нужно наградить путинского пресс-секретаря.