Українська влада знала про підготовлюване вторгнення РФ, але прийняла рішення не розповідати про це населенню.

Радник глави ОП Олексій Арестович нарешті розповів причину цього, пише Politeka.net

"Не можна було оголосити Україні, що Росія нападає, коли ми точно знали. Почався б масовий вихід біженців, і вони б забили всі дороги. Це було б 8, 10, 12 мільйонів людей. Армія б не пройшла в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це дуже бажана ситуація для російського військового керівництва і в цій ситуації ми б, напевно, програвали б війну і Лівобережжя все. Тому що з лівого берега пішли б на правий, 50 мостів в Україні, були б забиті», - пояснив Арестович.

За його словами, впоратися з такою ситуацією було б неможливо.

"Єдиний вихід - танками давити наших громадян, щоб пройти через мости. І тепер питання: яке б рішення мало бути прийнято? Або замовчати, або залишити Україну паралізованою і напевно здати Лівобережжя", - пояснив радник глави ОП.

Арестович повідомив, що за всіма прорахунками і його самого, й інших фахівців - якби було оголошено про вторгнення РФ до 24 лютого, Україна б "не витягла".

"Зараз 8,3 млн - це біженці. За нашими найскромнішими підрахунками було б 12-16 млн. біженців. Жодна логістична система цього б не втримала. Масована паніка, масований безлад, при чому в стані, коли війни ще немає, війна ще не оголошена, немає ще надзвичайного стану – купа спекуляцій, звинувачень і політичних криків», - пояснив Арестович.

У такому разі в державі б запанував такий хаос, що ні мобілізуватися, ні підготуватися, ні перекинути війська із Заходу на Схід було б неможливо.

"І це був дуже важкий вибір між поганим і дуже поганим", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, що насправді врятувало Київ від захоплення окупантів.

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