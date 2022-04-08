россия – страна нелюдей и преступников. Зло должно быть остановлено и непременно наказано!

Оккупанты ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь там происходила эвакуация жителей Донетчины до более безопасных областей Украины.

Жители Краматорска рассказали о моменте попадания ракеты на территорию железнодорожного вокзала города.

Одна из свидетелей поделилась, что тогда стояла в здании, где было много людей, ожидавших эвакуации. В один момент она услышала, как кто-то крикнул «Падайте на пол!», после чего раздался взрыв и крики людей. Она добавила, что потом видела убитых, раненых и сгоревшие машины. Все было похоже на оживший ад.

Другая очевидица сообщила, что слышала два взрыва – один очень близко, второй – дальше. Она рассказала, что только после этого узнала об атаке вокзала.

Как сообщили в СБУ, в результате удара российских войск по вокзалу Краматорска погибли 35 взрослых и четверо детей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар российскими войсками по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Он назвал их "злом, которое не имеет границ", и если оно не будет наказано, то никогда не остановится.

Напомним, оккупанты ударили по вокзалу, с которого эвакуируют жителей Донбасса, фото.

Как сообщала Politeka, оккупанты "передумали" наступать на большинстве направлений.

Также Politeka писала, что пропагандисты в панике уже бегут из России.