Про це під час нового брифінгу розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович. Так, він повідомив, що з 9 напрямків, на яких противник здійснював наступ, зараз залишилося тільки 2,5. Мова йде про зону ООС, Донецькій і Луганській областях, а також Маріуполі.
За словами Арестовича, найважчі бої зараз ведуться в Луганській області і зоні ООС. Особливо сильно дістається таким населеним пунктам, як Рубіжне, Попасна і Сєвєродонецьк. Також окупанти намагаються наступати з Ізюма на південь у напрямку Слов'янська та Краматорська.
"Противник намагається оточити наші війська, але здобуде там поразку, хоч це і буде непросто для нас. Також противник відновив наступ у Маріуполі", - заявив Арестович.
Він також розповів, що зараз окупанти вже бояться застосовувати бойову авіацію на території України, крім як в зоні ООС.
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За словами радника глави офісу Президента, активна фраза війни закінчиться вже десь до середини квітня.
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