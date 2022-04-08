Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії російської армії в Україні "систематичним вбивством невинних людей".

Про це повідомляти Independent.

"Я думаю, що люди дивляться на те, що відбувається в Україні, і вони бачать, що це систематична різанина невинних людей, який би термін ви не використовували, це абсолютно безсовісно, і світ зараз в переважній більшості на боці українців, Великобританія разом з нашими друзями і партнерами продовжить робити все можливе, щоб допомогти", – заявив Джонсон журналістам.

Він нагадав, що сьогодні вступають в силу нові санкції Британії проти росії, і Великобританія "безумовно" подивиться, яку додаткову військову допомогу може надати Україні.

Зазначимо, що раніше Джонсон заявив, що свідчення злочинів, скоєних проти мирного населення в Бучі, не виглядають "далекими від геноциду".

Також варто додати, що Великобританія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, були заморожені активи Ощадбанку і заборонені нові інвестиції в російську економіку. Під обмежувальні заходи потрапили також вісім російських олігархів.

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