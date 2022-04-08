Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії російської армії в Україні "систематичним вбивством невинних людей".
Про це повідомляти Independent.
"Я думаю, що люди дивляться на те, що відбувається в Україні, і вони бачать, що це систематична різанина невинних людей, який би термін ви не використовували, це абсолютно безсовісно, і світ зараз в переважній більшості на боці українців, Великобританія разом з нашими друзями і партнерами продовжить робити все можливе, щоб допомогти", – заявив Джонсон журналістам.
Він нагадав, що сьогодні вступають в силу нові санкції Британії проти росії, і Великобританія "безумовно" подивиться, яку додаткову військову допомогу може надати Україні.
"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці
Життя триває: жителям Дніпропетровщини повідомили хороші новини
Моральний стан погіршується: окупанти не хочуть повертатися воювати в Україну, нові дані
Зламали дівчині все життя: у Білорусі російські солдати почали поводитися як у Бучі
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
Зазначимо, що раніше Джонсон заявив, що свідчення злочинів, скоєних проти мирного населення в Бучі, не виглядають "далекими від геноциду".
Також варто додати, що Великобританія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, були заморожені активи Ощадбанку і заборонені нові інвестиції в російську економіку. Під обмежувальні заходи потрапили також вісім російських олігархів.
Нагадаємо, "Битва за Донбас наближається": глава МЗС України Кулеба виступив у Брюсселі і звернувся до союзників.
Як повідомляла Politeka, Україна отримає мільярди доларів на відновлення: прем'єр Шмигаль розповів про переговори.
Також Politeka писала, що Британська розвідка розкрила дії армії рф в Україні: наступ на Сході і брак припасів.