Лідери Євросоюзу засудили ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. І пообіцяли, що росія відповість за всі звірства в Україні - їх чекають нові санкції.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав обстріл спробою російських окупантів закрити евакуацію. А глава Євроради Шарль Мішель заявив, що такі звірячі дії вимагають посилення санкційного тиску. Повідомлення вони залишили на своїх сторінках у Twitter.
Жозеп Боррель рішуче засудив безладний напад росії на залізничний вокзал Краматорська.
"Це чергова спроба закрити шляхи відходу тікаючим від цієї війни і заподіяти людські страждання", - додав глава європейської дипломатії.
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"Жахливо бачити, як росія завдає удару по одній з основних станцій, використовуваної для евакуації цивільних осіб. Потрібні дії: більше санкцій проти росії і більше зброї для України від ЄС", - написав глава Євроради Шарль Мішель.
Шарль Мішель нагадав, що ЄС вводить нові санкції проти рф - а саме 5-ий пакет санкцій.
Нагадаємо, окупанти вдарили по вокзалу, з якого евакуюють жителів Донбасу, фото.
Як повідомляла Politeka, окупанти "передумали" наступати на більшості напрямків.
Також Politeka писала, що уцілілі очевидці розповіли про момент попадання російської ракети на вокзал у Краматорську.