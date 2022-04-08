У ЄС рішуче засудили безладний напад Росії на залізничний вокзал Краматорська.

Лідери Євросоюзу засудили ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. І пообіцяли, що росія відповість за всі звірства в Україні - їх чекають нові санкції.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав обстріл спробою російських окупантів закрити евакуацію. А глава Євроради Шарль Мішель заявив, що такі звірячі дії вимагають посилення санкційного тиску. Повідомлення вони залишили на своїх сторінках у Twitter.

Жозеп Боррель рішуче засудив безладний напад росії на залізничний вокзал Краматорська.

"Це чергова спроба закрити шляхи відходу тікаючим від цієї війни і заподіяти людські страждання", - додав глава європейської дипломатії.

"Жахливо бачити, як росія завдає удару по одній з основних станцій, використовуваної для евакуації цивільних осіб. Потрібні дії: більше санкцій проти росії і більше зброї для України від ЄС", - написав глава Євроради Шарль Мішель.

Шарль Мішель нагадав, що ЄС вводить нові санкції проти рф - а саме 5-ий пакет санкцій.

Нагадаємо, окупанти вдарили по вокзалу, з якого евакуюють жителів Донбасу, фото.

Як повідомляла Politeka, окупанти "передумали" наступати на більшості напрямків.

Також Politeka писала, що уцілілі очевидці розповіли про момент попадання російської ракети на вокзал у Краматорську.