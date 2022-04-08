Росіяни обстріляли вокзал, коли там перебувало майже 4000 цивільних осіб.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Путін та Росія мають відповісти за наслідки після ракетного удару. Про це вона написала у Twitter.

"Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Напади на цивільних осіб є воєнним злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", - йдеться у повідомленні.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine.



The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account. — Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022

Додамо також, на обстріл залізничноговокзалу в Краматорську вже відреагували в Європейському Союзі. Так, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав обстріл спробою російських окупантів закрити евакуацію.

А глава Євроради Шарль Мішель заявив, що такі звірячі дії вимагають посилення санкційного тиску.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року збройні сили рф здійснили ракетні удари по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, коли там відбувалася евакуація населення. На момент удару на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість — жінки та діти.

Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару загинули 39 людей, серед яких 4 дитини.

Нагадаємо, кількість жертв удару по вокзалу Краматорська різко збільшилася

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