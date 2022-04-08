Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Путін та Росія мають відповісти за наслідки після ракетного удару. Про це вона написала у Twitter.
"Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Напади на цивільних осіб є воєнним злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", - йдеться у повідомленні.
Додамо також, на обстріл залізничноговокзалу в Краматорську вже відреагували в Європейському Союзі. Так, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав обстріл спробою російських окупантів закрити евакуацію.
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Нагадаємо, 8 квітня 2022 року збройні сили рф здійснили ракетні удари по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, коли там відбувалася евакуація населення. На момент удару на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість — жінки та діти.
Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару загинули 39 людей, серед яких 4 дитини.
Нагадаємо, кількість жертв удару по вокзалу Краматорська різко збільшилася
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