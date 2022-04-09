Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец рассказала, что сейчас пишет президенту Украины Владимиру Зеленскому, который является ее близким другом, в частных сообщениях. Об этом украинская актриса сказала в интервью "Звездному пути".

"Он для меня человек, которого я знаю с юности. Он для меня президент. Он очень близкий мне человек, я его поддерживаю. Он очень коротко отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. Я стараюсь присылать ему разные мемы, немножко юмора. Мне так хочется, чтобы хотя бы тень улыбки была на его лице", - рассказала звезда «Квартала 95».

Кравец добавила, что гордится поведением президента.

"Я не могу сказать, что я от него такого не ожидала. Такого духа. Потому что я его знаю. Знаю, как он встречал любые кризисы в жизни компании, просто в жизни. Я его знаю, иначе не могло быть. Я приятно удивлена еще больше, но я знала, что он такой. Я невероятно горжусь и им, и Еленой, и всей их семьей", - поделилась Кравец.

"Мне кажется, что сейчас уникальный момент в истории нашей страны, когда народ и власть – это люди. Не "они" и "мы", а это все – "мы". Когда нет раздела и споров, когда единение такого уровня, которого не было исторически никогда", - добавила актриса.

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