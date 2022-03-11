Популярна українська гумористка Олена Кравець нагадала про яскравий виступ "Кварталу 95", який особливо актуальний зараз.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася емоційними кадрами у своїх сторіз.

Кравець вирішила показати шанувальникам виступ» Кварталу 95 " семирічної давності. Тоді Олена та її колеги заспівали патріотичну пісню.

"Будь ласка, навіть не питай

Чий же Крим: чужий чи наш він?

Нехай на час кольори перефарбували,

Але ніколи він не стане Рашею", - заспівали тоді перед повним залом Євген Кошовий та інші коміки.

На думку Кравець, зараз саме цей виступ актуальний для українців, як ніколи.

"7 років цієї нашої пісні. Сьогодні ці слова надії звучать як пророцтво!", - підписала ці яскраві кадри гумористка.

Варто відзначити, що Кравець з самого початку військових дій в Україні намагається ділитися з українцями корисною та актуальною інформацією, а також своїми емоціями, намагаючись не залишатися осторонь.

Зірка також записала потужне звернення до своїх російських колег-КВНщиків із закликом спробувати вплинути на ситуацію в їхній країні.

Нагадаємо, Нікітюк звернулася до росіян, розповівши про те, що відбувається в Україні.

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Квартал 95" зі сльозами на очах звернулася до російських КВНщикам.

Також Politeka писала, що дочка зірки "Квартал 95" Олени Кравець засмутилася напередодні свого 19-річчя.