Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець зізналася, чи знала про повномасштабне вторгнення Росії заздалегідь. Про це вона розповіла у інтерв'ю "Зірковому шляху".

"Сусіди, якщо бачили мене в ліфті, говорили: "О, ми вас бачимо. Значить, все буде добре". Я дуже щиро вірила, що це бряцалки зброєю, що це все неможливо. Це неможливо усвідомити, неможливо прийняти, неможливо припустити. Ну як? Та ну ні. Ну що завгодно... Ми не знали. Справді ми не знали", - поділилася актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець.

Кравець розповіла, що напередодні вторгнення, 23 лютого, вона повернулася додому пізно, наступного дня вона планувала святкування дня народження старшої дочки.

«Я приїхала така втомлена, що чесно, завалилася спати. І о 5 ранку мене підірвало з ліжка від дуже гучного вибуху. Ти в цей момент розумієш, що це не салют. Ну що це все, це воно. Далі як в тумані. Паніка, збирання речей хаотичне. Дуже зосереджений чоловік. Він був дуже зосереджений. Казав, що робити: одягай дітей, виходимо, чекайте мене, візьми це. Вікна зачини. Він був дуже системний, я була розібрана. Потім ми заїхали за донькою. Отакий день народження у неї був", - сказала Кравець.

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