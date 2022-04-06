Потрібно діяти, як мурахи, тому що кожен потроху вносить свою частину в загальну перемогу.

Один з ключових акторів студії "Квартал 95" і художній керівник "Жіночого кварталу" Олександр Пікалов склав присягу і вступив в Національну гвардію. Під час війни він хоче бути максимально корисним, про що зірка "Кварталу 95" розповів в інтерв'ю kp.ua.

Актор також зазначає, що його кожен день – неймовірний. Вранці він прокидається, чекає команди, сідає у волонтерський бус і їде туди, де чекають і звичайні люди, і військові: з ліками, їжею, бензином.

"Зараз я вже склав присягу і вступив до Національної гвардії України... Приходиш додому, іноді з передової, трохи втомився, вмикаєш телевізор і бачиш жахливі речі. І підступають сльози безпорадності. Страшно і жахливо боляче", - розповів Пікалов і уточнив, що йому страшно не за себе, а за тих українців, що опинилися під окупацією рф.

На його думку, потрібно намагатися бути корисним, адже осторонь бути неможливо. Потрібно діяти, як мурахи, тому що кожен потроху вносить свою частину в загальну перемогу.

Нагадаємо, Пікалов з "Квартал 95" показав свого єдиного сина, якому вже 16.

Як повідомляла Politeka, Пікалов розповів про нову роботу з Євгеном Кошовим з "Квартал 95".

Також Politeka писала, що артист "Квартал 95" Пікалов після розлучення вирішив позалицятися до Тіни Кароль.