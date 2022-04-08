На Донецком и Луганском направлении украинские военные продолжают защищать нашу землю.

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 7 атак врага. Наши воины нанесли серьезный урон российским оккупантам. Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.

В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Напомним, Генштаб сообщил о больших проблемах в подразделениях оккупантов: какой процент больше не хочет воевать.

Как сообщала Politeka, Подоляк рассказал, как русская элита впадает в настоящую панику: есть сразу три доказательства.

Также Politeka писала, что До Каменского, Мюнхена и не только: 153 маршрута восстановили на Днепропетровщине.