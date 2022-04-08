Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 7 атак врага. Наши воины нанесли серьезный урон российским оккупантам. Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.
В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
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