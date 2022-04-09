Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы восполнить свои потери в Украине.

Войска оккупантов собираются перегруппировываются и будут продвигаться в направлении Харькова. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, пишет CNN.

«Они перегруппировываются в город Изюм из Белгорода. Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы восполнить свои потери в Украине. Они постараются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно продвигаться на Киев», — сказал Буданов.

Буданов отмечает, что войска рф собираются продвигаться по Харьковской области, чтобы захватить восточную сторону и уже после продвигаться к Мариуполю:

"Во-первых, они будут наступать на Харьковском направлении, пытаться добить город Мариуполь, и только после этого могут попытаться инициативно продвигаться на Киев", - сказал Буданов.

Также Буданов просит союзников нашей страны оказать необходимую военную поддержку для успешного противостояния оккупационным войскам.

В тоже время советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявляет, что российские оккупанты могли специально дезинформировать украинскую разведку слухами о новом наступлении на Харьков.

"Они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути, они пытаются это окружение замкнуть. Получится ли – большой вопрос. Попутно они анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход. Я думаю, что они закинули нашей разведке такие данные для того, чтобы мы оттянули часть сил на защиту Харькова, чтобы не кидали на Изюм", – сказал Арестович.

Напомним, захватчики заканчивают подготовку к масштабной битве за Донбасс.

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Кроме того Politeka.net писала, что Алексей Арестович оценил угрозу повторного наступления на Киев.