В Черниговской области украинские защитники сбили «Точку-У», которую оккупанты запустили с территории Беларуси.
Об этом сообщил один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Также защитник напомнил, что такая же ракета вчера попала в Краматорске в людей, которые хотели эвакуироваться, русские власти пытались заявить, что это все фейк и стреляли украинцы.
«Это остатки "Точки" в Черниговской области. Она упала. Не сама. Запустили ее с территории Белорусии. И могла она взорваться над нами... А сегодня ракеты прилетели на вокзал в Краматорске, Донецкой области. Полсотни погибших гражданских и более сотни раненых. В том числе детей...» - сказано в сообщении.
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Также Кудабеков написал, что каждый обстрел является трагедией и каждое зверство как в Буче и Ирпене под Киевом, как в Лукашовке и в Ягодном под Черниговом, как в Мариуполе и других городах и сёлах.
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