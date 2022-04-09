Такая же ракета вчера попала в Краматорске в людей, которые хотели эвакуироваться.

В Черниговской области украинские защитники сбили «Точку-У», которую оккупанты запустили с территории Беларуси.

Об этом сообщил один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Также защитник напомнил, что такая же ракета вчера попала в Краматорске в людей, которые хотели эвакуироваться, русские власти пытались заявить, что это все фейк и стреляли украинцы.

«Это остатки "Точки" в Черниговской области. Она упала. Не сама. Запустили ее с территории Белорусии. И могла она взорваться над нами... А сегодня ракеты прилетели на вокзал в Краматорске, Донецкой области. Полсотни погибших гражданских и более сотни раненых. В том числе детей...» - сказано в сообщении.

Также Кудабеков написал, что каждый обстрел является трагедией и каждое зверство как в Буче и Ирпене под Киевом, как в Лукашовке и в Ягодном под Черниговом, как в Мариуполе и других городах и сёлах.

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