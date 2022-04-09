Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном Луганской области, пожар на некоторых точках не могут погасить. Об этом сегодня рассказал на своей странице в социальной сети Фейсбук глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В результате обстрела оккупантов одна женщина погибла в Северодонецке, четверо ранены в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске.

«Утром орки взялись за свое любимое дело – расстреливают жилые кварталы мирных городов. В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов. В Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина» - сказано в сообщении.

Также Гайдай попросил граждан быть осознанными и не публиковать никаких адресов, никаких фото или видео, которые могут раскрыть расположение объектов, попавших под обстрел.

Также мы писали, в Черниговской области оккупанты сделали штаб в церкви, которая является памятником архитектуры, и расстреливали там людей. Сейчас пиротехники очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы в селах Ягиде и Лукашовка.

"Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб. Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусор, что оставили российские военные, спасатели находят и тела людей", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Краматорске, а сегодня над Ней: оккупанты ударили "Точкой-У" из Беларуси.

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