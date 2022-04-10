Российская захватническая армия накрыла плотным огнем две многоэтажки в новом районе Северодонецка, а также здание средней школы. Об этом утром 10 апреля сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Вражеский обстрел произошел утром 10 апреля. В одном из подъездов полностью выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года рождения, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме. Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по-соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв.
Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ.
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
Днепровские бойцы похвастались кадрами нового успеха на фронте: "мощь россии закончится здесь"
Перепуганные оккупанты озвучивают родне последние просьбы: «У нас два пути, либо 200-м, либо…»
"В этом уже сегодня наша с вами победа": на Днепроперовщине возобновил работу большой завод
Виталий Ким рассказал, почему в Херсоне радуются взрывам: "Город меня очень удивил"
За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.
В течение суток на фронте Луганщины и Донетчины отбито восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь – автомобильной техники противника.
Подразделения ПВО сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага.
Напомним, на Луганщине оккупанты попали под свою же химическую атаку
Как сообщала Politeka, из-за активных обстрелов оккупантов на Луганщине не могут потушить пожары
Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасных предметах, которые оставляют оккупанты