Російські окупанти обстріляли житлові квартали в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області, пожежу на деяких точках не можуть погасити. Про це сьогодні розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

В результаті обстрілу окупантів одна жінка загинула в Сєвєродонецьку, четверо поранені в Рубіжному, масові пожежі в Лисичанську.

"Вранці орки взялися за свою улюблену справу-розстрілюють житлові квартали мирних міст. У Рубіжному в результаті обстрілу житлового будинку поранені чотири людини. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС і підприємство. Гасіння неможливе через обстріли. У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлена загибла жінка " - сказано в повідомленні.

Також Гайдай попросив громадян бути усвідомленими і не публікувати ніяких адрес, ніяких фото або відео, які можуть розкрити розташування об'єктів, що потрапили під обстріл.

Також ми писали, в Чернігівській області окупанти зробили штаб в церкві, яка є пам'яткою архітектури, і розстрілювали там людей. Зараз піротехніки очищають територію і вилучають вибухонебезпечні предмети в селах Ягіде і Лукашівка.

"Тут знаходиться пам'ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб. Крім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей", - йдеться в повідомленні.

Мы писали, вчора в Краматорську, а сьогодні над нею: окупанти вдарили "точкою-У" з Білорусі.

Як повідомляла Politeka, окупанти позбавили життя вже 167 дітей, продовжують незаконно вивозити їх в рф: забирають малюків з дитячого будинку

Також Politeka писала, що очільник Чернігівщини Чаус звернувся до мешканців, які хочуть повернутися до міста: "я розумію бажання, але..."