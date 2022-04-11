Российская армия наращивает присутствие военной техники вблизи Харьковской и Донецкой областей, в частности, в городе Валуйки и поселке Солоты Белгородской области.

Спутниковый снимок был опубликован в Телеграм-канале Схеми: корупція в деталях.

На спутниковых снимках журналисты заметили массовое скопление военной техники, в том числе танков и бронетранспортеров и развертывание палаточного городка.

Неподалеку от Валуек можно заметить два палаточных городка, танки и другую технику. Судя по спутниковым снимкам, еще 2 апреля на этом же месте военной техники не было. Часть техники спрятана в лесополосе.

Еще одна локация, где было замечено скопление военной техники рф, расположена северо-западнее недалеко от села Агошевка. Здесь сосредоточено танки, БТР и военные грузовики.

На другом военном полигоне к северо-западу от города Валуйки вблизи поселка Солоти можно заметить еще одно скопление военной техники и палаточный городок вблизи лесополосы.

Вероятно, эти силы готовят для дальнейшего нападения на Донбасс. Ждут новые горячие и ожесточенные бои.

Напомним, РФ может ударить запрещенными боеприпасами: Британия обнародовала новые данные разведки.

Как сообщала Politeka, войска рф накапливают силы, никаких затишья и стабилизации нет.

Также Politeka писала, что бойцов ВСУ усилят необходимым оружием, в США раскрыли детали.