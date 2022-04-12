Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус записал очередное видеообращение к жителям области и предостерег об опасностях. Так, по словам чиновника, в регионе обстановка остается напряженной из-за заминированных территорий, которые оставили после себя оккупанты. Так что без критической необходимости он просит не возвращаться.

"Не видитесь на фейки о том, что Чернигов в ближайшее время закроют на въезд и выезд и о том, что скоро опять будет наступление на город. Доверяйте только официальной информации", - подчеркнул Чаус.

Он также призвал жителей передвигаться по территории области очень аккуратно, так как рашисты оставили много мин и неразорванных боеприпасов. По словам Вячеслава Чауса, селе Красное уже случился трагический инцидент – на обочине разорвалась противотанковая мина и человек погиб.

"Я вас очень прошу, без критической необходимости в город пока не возвращайтесь. Мы обязаны восстановить критическую инфраструктуру, а чем больше людей вернется, тем больше ресурсов будет потреблять город, дайте нам еще немного времени", - призвал глава Черниговщины.

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