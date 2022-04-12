Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и пойти в контрнаступление, отбив полностью нападение на северном направлении. Заместитель Генсека ООН Мартин Гриффитс посетил Ирпень после его освобождения от российских оккупантов.

"Украинские мирные жители платят слишком высокую цену за эту войну", - заместитель Генсека ООН Мартин Гриффитс после увиденного в Ирпене и Буче", - было написано под видео с Гриффитсом, которое разместили в тг-канале "Реальный Киев".

"То что мы увидели, нас совершенно шокировало. Мы видели открытую могилу во дворе церкви...Там было примерно 280 тел, которые принесли местные жители. Эти тела просто лежали на улицах, пока шли боевые действия. Это сцена преступления. Теперь нужно провести судебно-медицинскую экспертизу прежде чем передать эти тела уважительному погребению. Это ужасный приговор миру, в котором мы сейчас живем", - сказал в видео заместитель Генсека ООН.

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