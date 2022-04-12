Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах.

Жители Луганской области вынуждены хоронить тела погибших во дворах жилых секторов. Об этом стало известно из заявления главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Телеграм-канале.

Также из-за постоянных обстрелов в некоторых районах тела остаются лежать на улицах. Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов.

Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах. Где есть доступ к телам, их забирают, чтобы перевезти в пригородные кладбища.

Сообщается также, все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны - около 400 захоронений. Большинство опознаны.

Также враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Донецкой области. Местных жителей призывают подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

«Внимание! Враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Луганской и Донецкой области. Азотная кислота — желтого цвета, в результате взрыва, облако может светиться красным, розовым или сыроватым цветом» - сообщает патрульная полиция

Напомним, Пережила Сталина: после нападения путина 93-летняя украинка впервые в жизни взяла оружие в руки.

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