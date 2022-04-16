Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отопительный сезон 2021-2022 завершился успешно и что правительство начало подготовку к следующему.

Об этом Зеленский сказал в новом видеообращении в ночь на 16 апреля.

"Обсудили энергетические вопросы, завершение этого отопительного сезона. Сезон проведен успешно несмотря ни на что. Несмотря на все "вангования" тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что правительство продлит минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривна 44 копейки за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. По словам Зеленского, это 80% наших граждан.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell: главные операторы предоставили украинцам мобильный интернет в роуминге, детали

Как сообщала Politeka, в Нацбанке разъяснили, какие лимиты и есть ли сейчас деньги в банкоматах

Также Politeka писала, на сколько выросли цены в марте и чего ждать до конца года