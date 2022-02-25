Про це повідомляє Politeka.net с посиланням на сайт НБУ. Банки по можливості поступово підкріплюють готівкою банкомати. А Нацбанк підкріплює готівкою каси банків і їх ліквідність.
При цьому існують тимчасові ліміти на зняття готівки в розмірі 100 тис. грн в день, що дозволяє повністю закрити першочергові потреби.
Безготівкові розрахунки і далі проводяться без обмежень.
Тарифна політика окремого банку та партнерські умови між суб'єктами та відповідними установами НБУ — від цього і залежить характер обмежень на зняття готівки.
"Просимо зберігати спокій, довіряти тільки перевіреним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України!",- написали в повідомленні НБУ.
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За інформацією "НВ Бізнес", встановлений ліміт на зняття готівки в касі банку сильно перевищує ліміти на зняття коштів в банкомат, і він навіть може бути відсутнім.
Локально можуть підключатися певні ліміти в тому випадку, коли в конкретному банкоматі закінчується готівка.
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