Банки проводять роботу по забезпеченню роботи відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю і здоров'ю населення.

Про це повідомляє Politeka.net с посиланням на сайт НБУ. Банки по можливості поступово підкріплюють готівкою банкомати. А Нацбанк підкріплює готівкою каси банків і їх ліквідність.

При цьому існують тимчасові ліміти на зняття готівки в розмірі 100 тис. грн в день, що дозволяє повністю закрити першочергові потреби.

Безготівкові розрахунки і далі проводяться без обмежень.

Тарифна політика окремого банку та партнерські умови між суб'єктами та відповідними установами НБУ — від цього і залежить характер обмежень на зняття готівки.

"Просимо зберігати спокій, довіряти тільки перевіреним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України!",- написали в повідомленні НБУ.

За інформацією "НВ Бізнес", встановлений ліміт на зняття готівки в касі банку сильно перевищує ліміти на зняття коштів в банкомат, і він навіть може бути відсутнім.

Локально можуть підключатися певні ліміти в тому випадку, коли в конкретному банкоматі закінчується готівка.

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