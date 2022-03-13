Як пише Politeka.net, тепер абоненти можуть користуватися не тільки голосовими дзвінками і SMS, але і мобільним 2G/3G інтернетом на швидкості до 512 Кбіт/с, щоб обмінюватися повідомленнями в месенджерах або шукати інформацію в Інтернеті. Про це йдеться в спільній заяві мобільних операторів.

"Національний роумінг дозволяє при зникненні зв'язку одного оператора підключатися до мережі іншого. В даний час наявність мобільного інтернету не менш важливо, ніж дзвінки, адже дозволяє бути на зв'язку з близькими онлайн і перевіряти актуальні новини. При цьому тарифікація послуг в національному роумінгу зберігається відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого користується абонент", - йдеться в повідомленні.

Для абонентів lifecell роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається-необхідно зробити ручні настройки.

Абоненти Київстар і Vodafone можуть скористатися цією опцією, виконавши ручні налаштування на смартфоні:

1. Відключити автовибір мережі

- на Android: Налаштування — Мобільна мережа — (або Підключення) - Оператор

- на iOS: Параметри — Стільникові дані — вибір мережі.

2. Знайти і вибрати доступну мережу Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або lifecell.

3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

4. Перевірити можливість використання мобільного інтернету-відправити повідомлення в месенджері.

Важливо: підключення національного роумінгу може створити додаткове навантаження на мобільні мережі. Для того щоб всі абоненти мали доступ до зв'язку в потрібний момент, оператори радять:

- відключити автозавантаження в месенджерах та інших додатках. Наприклад, автоматичне оновлення в Play Market і App Store через мобільні мережі;

- у налаштуваннях смартфона можна заборонити додаткам, що працюють у фоновому режимі, використовувати мобільний трафік;

- встановити меншу якість відео на YouTube та інших відеострімінгових сервісах;

- при наявності слід використовувати Wi-Fi.

Також абонентам необхідно щодня намагатися повернутися (підключитися) до мережі свого оператора — вручну або включивши автовибір мережі.

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