Національний банк України повідомив про подорожання та оприлюднив прогноз щодо інфляції. Про це пише прес-служба нацрегулятора.
За даними НБУ, у березні споживчі ціни прискорили зростання до 13,7% (р/р). Насамперед стрімко подорожчали продукти харчування, фармацевтичні товари та пальне.
Що стосується інфляції, то за підсумками 2022 року вона може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.
Зазначається, що такі заходи спрямовані на стримування росту цін:
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- тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, яка стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів;
- зниження податків;
- фіксація цін на житлово-комунальні послуги;
- адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо.
Також у НБУ повідомили, що розгляд питання щодо зміни облікової ставки вирішено відкласти. За поточних умов її вплив на функціонування грошово-кредитного та валютного ринків залишається незначним. Тож облікова ставка тимчасово залишатиметься незмінною – на рівні 10%.
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