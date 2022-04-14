НБУ повідомив нові дані про ціни на продукти харчування, ліки і паливо.

Національний банк України повідомив про подорожання та оприлюднив прогноз щодо інфляції. Про це пише прес-служба нацрегулятора.

За даними НБУ, у березні споживчі ціни прискорили зростання до 13,7% (р/р). Насамперед стрімко подорожчали продукти харчування, фармацевтичні товари та пальне.

Що стосується інфляції, то за підсумками 2022 року вона може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Зазначається, що такі заходи спрямовані на стримування росту цін:

тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, яка стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів;

зниження податків;

фіксація цін на житлово-комунальні послуги;

адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо.

Також у НБУ повідомили, що розгляд питання щодо зміни облікової ставки вирішено відкласти. За поточних умов її вплив на функціонування грошово-кредитного та валютного ринків залишається незначним. Тож облікова ставка тимчасово залишатиметься незмінною – на рівні 10%.

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