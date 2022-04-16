Враг не прекращает попыток устроить кибератаки в Украине.

Оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени Службы безопасности Украины. Об этом предупреждает пресслужба СБУ.

Отмечается, что для переписки используют популярные месседжеры. В сообщениях просят загрузить файл с якобы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле - это вирусная программа.

«Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, возможно собрать конфиденциальную информацию. Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого типа. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не осуществляет", - предостерегают украинцев.

СБУ напомнила важные правила:

не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц

сразу удаляйте такую переписку

следуйте правил безопасного поведения в интернете.

доверяйте только официальным источникам информации

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