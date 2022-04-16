Оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени Службы безопасности Украины. Об этом предупреждает пресслужба СБУ.
Отмечается, что для переписки используют популярные месседжеры. В сообщениях просят загрузить файл с якобы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле - это вирусная программа.
«Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, возможно собрать конфиденциальную информацию. Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого типа. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не осуществляет", - предостерегают украинцев.
СБУ напомнила важные правила:
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- не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц
- сразу удаляйте такую переписку
- следуйте правил безопасного поведения в интернете.
- доверяйте только официальным источникам информации
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