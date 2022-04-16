Один из военных инструкторов рф жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев совсем не пригодна.

Оккупанты рф, наступая на наши земли, продолжают терпеть массовые потери, поэтому для пополнения своего войска идут на все возможные ухищрения. Об этом сообщает Служба безпасности Украины на своей странице в Телеграм-канале.

Один из военных инструкторов рф жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев совсем не пригодна для войны: «Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…».

Теперь призванные парни, услышавшие о том, как много награбили другие россияне, хотят не воевать, а получить побольше украинского имущества.

«Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Прямо на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародрят сами у себя!» – возмущается инструктор.

Мы писали, сегодня ВСУ также опубликовало видео, где видна работа морпехов.

"Морские пехотинцы продолжают очищать украинскую землю от оккупанта. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 501-го отдельного батальона морской пехоты отправил вслед за российским кораблем рашистский танк Т-72 вместе с экипажем", - сообщено было на страничке СтратКом ВСУ.

Напомним, ВСУ освободили населенные пункты на Харьковщине

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