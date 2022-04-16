Оккупанты рф, наступая на наши земли, продолжают терпеть массовые потери, поэтому для пополнения своего войска идут на все возможные ухищрения. Об этом сообщает Служба безпасности Украины на своей странице в Телеграм-канале.
Один из военных инструкторов рф жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев совсем не пригодна для войны: «Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…».
Теперь призванные парни, услышавшие о том, как много награбили другие россияне, хотят не воевать, а получить побольше украинского имущества.
«Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Прямо на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародрят сами у себя!» – возмущается инструктор.
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Мы писали, сегодня ВСУ также опубликовало видео, где видна работа морпехов.
"Морские пехотинцы продолжают очищать украинскую землю от оккупанта. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 501-го отдельного батальона морской пехоты отправил вслед за российским кораблем рашистский танк Т-72 вместе с экипажем", - сообщено было на страничке СтратКом ВСУ.
Напомним, ВСУ освободили населенные пункты на Харьковщине
Также Politeka сообщала, что глава Сумской ОГА рассказал о потерях оккупантов в регионе
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