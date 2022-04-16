Росія заборонила в'їзд на свою територію главі британського уряду Борису Джонсону і міністрам
Заборона поширюється на 13 осіб, включаючи міністрів юстиції, оборони, фінансів, іноземних і внутрішніх справ, а також колишню прем'єр-міністра Терезу Мей.
"Розбирай валізи, Борис. Ні омських тобі смітників, ні сочинських пляжів, не опалюватися тобі буржуйкою в Читі і не дихати повітрям Красноярська. Ще й рахунки в Пошта-Банку тепер, мабуть, опечатають", - сміється над рішенням блогер Сталінгулаг.
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