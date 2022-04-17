В Северодонецке Луганской области появилось новое кладбище с жертвами российских оккупантов. Фото показал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, и призвал жителей региона эвакуироваться, чтобы сохранить свои жизни.
«В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны - более 400 могил», - говорится в сообщении.
По данным главы ОВА, в городе до сих пор остаются около 20 тысяч жителей, к 24 февраля было 130.
Местных жителей призывают эвакуироваться в безопасные регионы Украины, чтобы выжить, и не стать рабской силой россиян.
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«Наши вооруженные силы уверенно держат оборону, но все же не становитесь потенциальными заложниками россиян. Уберегите себя – бесплатные автобусы ждут вас», - отметил Гайдай.
Напомним, стало известно, что оккупанты готовят для похищенных украинцев, в том числе детей: «их будут принуждать...»
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