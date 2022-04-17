В результате атаки есть погибшие.

Россияне открыли огонь по центру города Золотое на Луганщине. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай

В результате атаки врага два человека погибли, четверо получили ранения.

"Это преднамеренное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Русские целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа - снаряды прошли навылет. Имеем по меньшей мере двух погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести», - говорится в сообщении.

Отметим жителей Луганщины призывают эвакуироваться в безопасные регионы Украины, чтобы выжить, и не стать рабской силой россиян.

«Наши вооруженные силы уверенно держат оборону, но все же не становитесь потенциальными заложниками россиян. Уберегите себя – бесплатные автобусы ждут вас», - отметил Гайдай.

Напомним, стало известно, что оккупанты готовят для похищенных украинцев, в том числе детей: «их будут принуждать...»

Как сообщала Politeka, появились новые подробности трагедии на Киевщине: Десятки тел вытащили из-под завалов

Также Politeka писала, что спасатели погибли под Харьковом при разминировании: детали трагедии