После зверств и военных преступлений рф, свидетелями которых является весь мир, мы не можем проиграть.

Главная цель военной агрессии россии осталась неизменной, несмотря на то, что бои переместились на север Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию SPIEGEL, сообщили в Telegram ГУР.

Он подчеркнул, что цели российского диктатора владимира путина не изменились – он по-прежнему хочет уничтожить Украину как государство.

"Как бы они достигли этой цели, россия так до конца и не поняла, это тоже характерно для их тактики. Но они хотели, во-первых, установить здесь, в Киеве, подконтрольное россии правительство, а во-вторых, навсегда вернуть Украину в российскую сферу", – подчеркнул он.

Этого не было и не может произойти, особенно, после зверств и военных преступлений, свидетелями которых является весь мир.

Буданов рассказал, что для отражения нашествия оккупантов наша страна прежде всего нуждается в артиллерийских системах, танках, а также зенитных установках и радиоэлектронной разведке.

Напомним, путин цинично приказал не жалеть солдат, но беречь технику.

Как сообщала Politeka, только о капитуляции путина: известная офицер ВСУ рассказала, для чего нужны переговоры с рф.

Также Politeka писала, что путин финансирует эту войну не только на продаже газа и нефти, но и на налоги европейских компаний.