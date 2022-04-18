Главная цель военной агрессии россии осталась неизменной, несмотря на то, что бои переместились на север Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию SPIEGEL, сообщили в Telegram ГУР.
Он подчеркнул, что цели российского диктатора владимира путина не изменились – он по-прежнему хочет уничтожить Украину как государство.
"Как бы они достигли этой цели, россия так до конца и не поняла, это тоже характерно для их тактики. Но они хотели, во-первых, установить здесь, в Киеве, подконтрольное россии правительство, а во-вторых, навсегда вернуть Украину в российскую сферу", – подчеркнул он.
Этого не было и не может произойти, особенно, после зверств и военных преступлений, свидетелями которых является весь мир.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Известная украинская снайперша предсказала, когда завершится война: «Это зависит от...»
Оккупанты пытаются обстреливать Одесчину из Крыма: в ВСУ сообщили новые подробности
В Киев вернулся британский спецназ: уже возобновили активную подготовку военных Украины
Буданов рассказал, что для отражения нашествия оккупантов наша страна прежде всего нуждается в артиллерийских системах, танках, а также зенитных установках и радиоэлектронной разведке.
Напомним, путин цинично приказал не жалеть солдат, но беречь технику.
Как сообщала Politeka, только о капитуляции путина: известная офицер ВСУ рассказала, для чего нужны переговоры с рф.
Также Politeka писала, что путин финансирует эту войну не только на продаже газа и нефти, но и на налоги европейских компаний.