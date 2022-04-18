Відома українська снайперка, офіцерка ЗСУ Олена Білозерська розповіла в чому небезпека переговорів з Росією. Про це вона сказала в інтерв’ю УП.
Військова переконана, що предметом реальних перемовин з країною-агресором може бути лише одне питання.
«Я не засуджую нашу владу за перемовини з Росією, бо так ми демонструємо світові, що ми – цивілізована держава, яка хоче миру. Але реальні, не про людське око перемовини з Путіним можливі лише про його капітуляцію», - сказала Білозерська.
Також вона додала, що наразі переговори можуть зіграти на руку окупантам.
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«Будь-яка передишка у бойових діях, крім гуманітарних коридорів для порятунку цивільних, зараз не в наших інтересах, бо ворог за цей час проводить мобілізацію, опановує територію, будує укріплення, налагоджує логістику», - зазначила снайперка.
Також Білозерська пояснила, чому вважає поганою ідею віддавати полонених військових рф їхнім матерям.
«Вони – наш обмінний фонд, а ще – чудовий засіб деморалізації противника. Треба їх знімати, всіх разом і побільше, і закидати у рештки російського інтернету. А тих, які лишаться після обміну, тримати до кінця війни в таборах для полонених», - переконана військова.
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