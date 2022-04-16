Такий "Жуковський підхід" пов'язаний з тим, що відновити техніку в ході війни фактично неможливо.

Такий наказ був даний на нараді з главами силових структур. Про це на каналі "Україна 24" розповів екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, такий "Жуковський підхід" пов'язаний з тим, що відновити техніку в ході війни фактично неможливо. Романенко додає, що докладені Кремлем "зусилля" у війні, поки результату не досягають.

"Ні прихована мобілізація, ні призов недосвідчених військовослужбовців строкової служби, не допомагають. З технікою проблеми. На нараді, яку Путін приводив більше тижня тому з керівним складом силових структур, було сказано, що солдатів не шкодувати.

А щодо техніки-бути дуже обережними, зберігати, тому що відновити фактично в ході війни неможливо", - сказав експерт.

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"Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій і досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії. Не виключається активізація дій противника на напрямку населених пунктів ізюм і Барвінкове», – вважають у Генштабі.

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