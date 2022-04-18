Шокирующие цифры озвучил мэр города Анатолий Федорук. Масштабы преступлений российских военных раскрылись в ходе эксгумации тел местных жителей.

«Мы в Буче посчитали: убит каждый пятый из числа тех, кто оставался в городе под оккупантами. И я лично, как и тысячи моих сограждан, чувствую ненависть к тем, кто пытал и убивал мирных бучанцев», - заявил Федорук.

Он также подчеркнул, что особо тяжкие преступления против мирных жителей зафиксированы именно в Буче и Ворзеле.

«Особенно тяжкие преступления – это групповые изнасилования и убийства детей. Они также были и в Буче, и в Ворзеле. Как бы ни было тяжело, нужно говорить об этом и на русском языке. Пусть российские матери слышат, что сделали в Буче их дети», - заявил мэр города.

Отметим, что российские войска под давлением ВСУ покинули Бучу в конце марта. После возвращения в город украинские военные обнаружили прямо на улицах тела десятки расстрелянных местных жителей. На местном кладбище появились сотни новых могил. Продолжают поступать все новые свидетельства о пытках, изнасилованиях, убийствах и других зверствах российских оккупантов в городе.

Напомним, десятки тел вытащили из-под завалов: новые подробности трагедии на Киевщине.

Как сообщала Politeka, в ОРДЛО заставляют воевать детей из так называемых «патриотических клубов».

Также Politeka писала, что мэр Бучи рассказал новые подробности вскрытия братских могил.