Оккупационные власти ЛДНР проводит мобилизацию детей, которые принимали участие в так называемых «патриотических клубах, в ряды незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов начиная с 16 лет. Среди подростков уже есть погибшие, в частности, Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба» Наследники победы "территориального штаба г. Комсомольское ОО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропаганда и проведение военных учений в отношении детей проводится уже не один год. С 2017 года самопровозглашенные республики обучают «выпускников», готовых брать в руки оружие.

«Пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей, временно оккупированных территорий и РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах», - отметила Денисова.

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