Украинцам объяснили, как избежать недоразумений на границе.

Особенности пересечения границы мужчинами призывного возраста, которые сопровождают детей и других лиц пояснили в Министерстве социальной политики. Пресс-служба ведомства обнародовала справочник, который поможет избежать недоразумений на границе.

Документ был разработан при участии Министерство обороны Украины, Министерства социальной политики Украины, Государственной пограничной службы Украины и экспертами проекта международной технической помощи SURGe Support to ukraine's Reforms for Governance.

Выезд из Украины разрешен

1. Мужчинам, которые сопровождают детей:

• мужчина, на иждивении которого находятся трое и более детей, в возрасте до 18 лет;

• мужчина, который самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

• усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель или родитель-воспитатель, на иждивении которого находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

• отец, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, воспитывающий ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

• отец (усыновитель), опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, воспитывающий ребенка, больного тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, но которому не установлена инвалидность;

* мужчина, на иждивении которого находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

2. Мужчинам, ухаживающим за членами семьи, другими лицами:

• человек, занят постоянным уходом за больной женой, ребенком, своими родителями или родителями жены, которые по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном постороннем уходе;

• мужчина, имеющий жену из числа лиц с инвалидностью i или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

• опекун лица с инвалидностью, признанной судом недееспособной;

• член семьи лица с инвалидностью, признанной судом недееспособной (в случае если опекун такому лицу не назначен);

• мужчина, занятый постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы, или другим лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе;

• работники учреждений, осуществляющие постоянный уход (домов-интернатов для граждан преклонного возраста и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания (предоставления социальных услуг), центров предоставления социальных услуг).

3. Мужчинам, которые имеют инвалидность

Обращаем Ваше внимание на то, что выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более чем один раз с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

Для самостоятельного выезда лиц с инвалидностью за пределы Украины ограничений не установлено.

Документ содержит перечень необходимых документов и их образцы. Ознакомится можно по ссылкой.

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