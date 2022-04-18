В Укрзалізниці розповіли, що бували випадки, коли пасажирів знімали з поїздів прямо на кордоні.

Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Повідомляється, що винятки можливі на розсуд прикордонників при наявності інших документів, що засвідчують особу, і наявності бойових дій в регіоні, з якого випливає пасажир.

Як зазначається, УЗ не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни в правилах перетину кордону громадянами України і очікує від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів.

"Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь. Закликаємо колег по держсектору до згуртованості і чіткої комунікації по всьому, що стосується порятунку українців. Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ", - йдеться в повідомленні УЗ.

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