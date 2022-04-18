Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Повідомляється, що винятки можливі на розсуд прикордонників при наявності інших документів, що засвідчують особу, і наявності бойових дій в регіоні, з якого випливає пасажир.

Як зазначається, УЗ не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни в правилах перетину кордону громадянами України і очікує від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів.

біженці, кордон, війна, переселенці

"Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь. Закликаємо колег по держсектору до згуртованості і чіткої комунікації по всьому, що стосується порятунку українців. Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ", - йдеться в повідомленні УЗ.

Популярні новини зараз

Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу

Успіху не мав, зазнав втрат: в Генштабі повідомили, де вдалось відбити штурм ворога  

Росіяни обстріляли Луганщину: зайнялися багатоповерхівки, один будинок знищено

Підготовка морської операції та загроза ракетних ударів по кількох областях: Генштаб про нові загрози від рф

"На нас чекають приємні сюрпризи": Арестович повідомив обнадійливі новини
Показати ще

Залізниця, поїзд, УЗ, Укрзалізниця

Нагадаємо, Вогонь і чорний дим до небес: опубліковані можливі фото крейсера "Москва" після атаки.

Як повідомляла Politeka, ЄС закриває свої порти для Росії, озвучені деталі нових санкцій: яке передбачено виключення.

Також Politeka писала, що До останнього бився з окупантами: під Харковом поліг захисник України, у нього залишилося двоє дітей.