Российские фашистские войска продолжали вести наступательные действия на востоке Украины 19 апреля. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Фейсбук.

Отмечается, что сегодня украинские воины отбили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – 30
  • танков – 2
  • БТР / БМП-8
  • АТ-2
  • вертолетов – 1

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Добавим, Генштаб ВСУ сообщил, что в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом.

Как сообщалось, вечером 18 апреля оккупанты начали наступление на Донбассе.

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оккупанты, колонна, российская техника

19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека. Погибшие есть в Краматорске, Авдеевке и благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.

Напомним, из-за обстрелов оккупантов на Луганщине почти все мирные жители остались без света

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о следующем этапе войны

Также Politeka писала, кому из украинцев надо срочно эвакуироваться