Российские фашистские войска продолжали вести наступательные действия на востоке Украины 19 апреля. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Фейсбук.
Отмечается, что сегодня украинские воины отбили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено:
- личного состава – 30
- танков – 2
- БТР / БМП-8
- АТ-2
- вертолетов – 1
Добавим, Генштаб ВСУ сообщил, что в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом.
Как сообщалось, вечером 18 апреля оккупанты начали наступление на Донбассе.
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19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека. Погибшие есть в Краматорске, Авдеевке и благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.
Напомним, из-за обстрелов оккупантов на Луганщине почти все мирные жители остались без света
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