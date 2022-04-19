Российские фашистские войска продолжали вести наступательные действия на востоке Украины 19 апреля. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Фейсбук.

Отмечается, что сегодня украинские воины отбили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено:

личного состава – 30

танков – 2

БТР / БМП-8

АТ-2

вертолетов – 1

Добавим, Генштаб ВСУ сообщил, что в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом.

Как сообщалось, вечером 18 апреля оккупанты начали наступление на Донбассе.

19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека. Погибшие есть в Краматорске, Авдеевке и благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.

Напомним, из-за обстрелов оккупантов на Луганщине почти все мирные жители остались без света

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о следующем этапе войны

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