В рф вспомнили методы, практикуемые в свое время в нацистских концлагерях, и предложили принудительно брать кровь у украинских пленных для российских солдат.

С такой безумной идеей выступил депутат нелегитимной Государственной думы РФ от ЛДПР Сергей Леонов. Видео с его выступлением опубликовал ряд Телеграм-каналов и СМИ.

При этом украинских военнопленных якобы оставят "в покое", если забор крови будет противопоказан по состоянию здоровья.

"В свете Дня донора и событий в Украине мы не можем не предложить стать украинским военнопленным, которые сейчас находятся в плену у рф, в обязательном порядке донорами крови для наших вооруженных сил, для госпиталей и больниц", – сказал Леонов.

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Стоит отметить, что практика массового забора крови была распространена в нацистских концлагерях. В качестве живых контейнеров, полных крови, фашисты рассматривали маленьких пленных детей.

Напомним, появились кадры нового успеха ВСУ.

Как сообщала Politeka, глава Луганщины Гайдай опровергает сообщения оккупантов о взятии Рубежного.

Также Politeka писала, захватчики из рф сняли на видео свои военные преступления.