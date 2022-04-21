Губернатор Луганської ОВА Сергій Гайдай спростовує повідомлення окупантів про взяття під контроль населеного пункту Рубіжне.

"Втретє з початку війни: міноборони рф знову повідомило про "звільнення" Рубіжного. Заява знову фейк", - написав Гайдай.

Він зазначив, що це вже третє подібне "звільнення" окупантами Рубіжного, виходячи з російських брехливих зведень.

"Вперше цей населений пункт перейшов під контроль загарбників 1 березня. Потім 18 березня російська пропаганда знову відзвітувала про "звільнення" Рубіжного і навіть його "зачистку" від ЗСУ. Однак 20 березня ми цю інформацію спростували. Вчора іноземні журналісти відвідали Південний район Рубіжного і також переконалися у брехні Росії. Країна-фейк не зупиниться. Отже, можливо, найближчим часом пропаганда Росії знову звітуватиме про четверте Переможне "звільнення " Рубіжного", - уклав Гайдай.

Зазначимо, раніше Сергій Гайдай попередив українців про провокації окупантів на Великдень і закликав святкувати онлайн. За словами глави Луганщини, російські окупанти вже звинуватили ЗСУ в приготуванні провокацій на свято, а значить, самі вже їх готують. Так що громадянам краще залишатися вдома і дивитися Великодні богослужіння онлайн.

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