Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко вважає, що Україна повинна повноцінно стати членом Європейського Союзу в 2024 році. Про це глава відомства розповіла у своїй колонці на сайті "Українська правда".

"Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС вже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана. Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії і свободи", - вважає Свириденко.

Міністр додала, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу вже в 2024 році. Також, за словами Свириденко, Україні важливо забезпечити максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури за 24 місяці. Крім того, українська сторона наполягатиме на тому, щоб рф заплатила за всі руйнування в Україні.

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