Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который одним из первых из мировых лидеров посетил Киев после вторжения россии, продолжает помогать Украине в этой войне. На пресс-конференции в Нью-Дели Борис выразил мнение, что необходимо усиливать санкции и проанализировать, какую еще военную помощь можно предоставить Украине.

"Какого бы военного превосходства владимир путин не смог добиться в ближайшие месяцы – а я согласен, что это может быть и длительный период, – он не сможет покорить дух украинского народа», - заявил Борис Джонсон.

По словам премьера, на данном этапе ситуация непредсказуема, поскольку, с одной стороны, у путина огромная армия, но очень сложное политическое положение, с другой стороны, украинцы показали себя героями.

Ранее мы писали, что британский премьер-министр Борис Джонсон анонсировал мощную поддержку украинским Вооруженным силам. "Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал политик.

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