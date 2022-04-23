Такое мнение в эфире Радио НВ выразил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, у россиян много техники, но вопрос в том, хватит ли живой силы – солдат, которые захотят дальше воевать.

На вопрос о том, можем ли мы в какой-то перспективе рассчитывать, что у россиян закончатся более современные виды вооружения, военный эксперт отметил, что убивать они могут и из устаревшей техники, однако, вопрос в том, будет ли у них готова живая сила, чтобы продолжать наступление.

"Будут убивать, извините, и старые пушки, которые стреляют ядрами. Но эта ситуация, когда они бросают в бой танки с консервации, она свидетельствует о неготовности к той фазе войны, которая сейчас есть. Потому что, если бы они предусмотрели сопротивление украинской армии и сопротивление украинского общества, они, возможно, или не начали бы это вторжение, или подготовились к нему лучше и запаслись большим количеством современного вооружения. Оно у них не закончится. Там его много. И они будут вытаскивать из баз хранения все новые и новые танки. И мы там увидим и танки 1960-х годов, 1950-х, все что угодно. Но вопрос в том, будет ли у них готова живая сила, скажем так, солдат дальше воевать", - поделился мнением Денис Попович.

Напомним, "Мы не оставим Украину": Нуланд пообещала поддержку США в случае ядерного удара рф.

Как сообщала Politeka, В Пентагоне ищут новые пути, чтобы ускорить производство вооружения для Украины: что известно.

Также Politeka писала, что "Враг готовит подлость": Виталий Ким предупредил жителей Николаева о новой опасности на Пасху.