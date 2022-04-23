В США четко понимают, что имеют дело с путиным и осознают все угрозы рф относительно ядерного оружия.

Одна из известнейших для украинцев представительниц Госдепартамента США Виктория Нуланд в интервью изданию "Европейская правда" пообещала, что Украине не останется наедине в случае ядерной угрозы со стороны рф.

"Мы имеем дело с путиным, и он уже давал приказ совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления. А значит, возможно все, и нам нужно быть готовыми к использованию россией разных типов оружия с катастрофическими последствиями. Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и мира, но также это будет абсолютно катастрофические последствия для самого путина и для россии", - заявила Нуланд.

Он также заверила, что при возможном катастрофическом сценарии США не оставим Украину наедине.

"И хотя сейчас речь уже идет о военных преступлениях, за которые путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия произошли. Могу заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для россии нынешняя агрессия – в этом случае цена действий путина будет просто астрономической", - добавила Виктория Нуланд.

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